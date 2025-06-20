https://news.day.az/society/1761939.html На Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку - ВИДЕО Мощная вспышка зафиксирована на Солнце. Как передает Day.Az, она стала третьей по силе в текущем году, о чем говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Ей по международной классификации был присвоен уровень X1.9. Как пояснили в лаборатории, произошедшее событие стало третьим по силе за весь текущий 2025 год.
На Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку - ВИДЕО
Мощная вспышка зафиксирована на Солнце.
Как передает Day.Az, она стала третьей по силе в текущем году, о чем говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ей по международной классификации был присвоен уровень X1.9. Как пояснили в лаборатории, произошедшее событие стало третьим по силе за весь текущий 2025 год. Сильнее только оказались вспышки 23 февраля (X2.0) и 14 мая (X2.7).
Область взрыва пока не оказала на Землю никакого воздействия, добавили исследователи.
Приход к планете тяжелых заряженных частиц, способных воздействовать на космические аппараты, также не был зарегистрирован.
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