На Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку

Мощная вспышка зафиксирована на Солнце.

Как передает Day.Az, она стала третьей по силе в текущем году, о чем говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ей по международной классификации был присвоен уровень X1.9. Как пояснили в лаборатории, произошедшее событие стало третьим по силе за весь текущий 2025 год. Сильнее только оказались вспышки 23 февраля (X2.0) и 14 мая (X2.7).

Область взрыва пока не оказала на Землю никакого воздействия, добавили исследователи.

Приход к планете тяжелых заряженных частиц, способных воздействовать на космические аппараты, также не был зарегистрирован.