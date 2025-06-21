ПВО сработало в двух городах Ирана

Системы противовоздушной обороны активированы в иранских городах Мешхед и Тебриз.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Mehr.

По его сведениям, иранские военные пытаются отразить атаки израильских беспилотников. Утверждается, что несколько дронов уже перехвачены.