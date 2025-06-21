https://news.day.az/world/1762191.html ПВО сработало в двух городах Ирана Системы противовоздушной обороны активированы в иранских городах Мешхед и Тебриз. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Mehr. По его сведениям, иранские военные пытаются отразить атаки израильских беспилотников. Утверждается, что несколько дронов уже перехвачены.
ПВО сработало в двух городах Ирана
Системы противовоздушной обороны активированы в иранских городах Мешхед и Тебриз.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Mehr.
По его сведениям, иранские военные пытаются отразить атаки израильских беспилотников. Утверждается, что несколько дронов уже перехвачены.
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