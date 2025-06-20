Теймур Мусаев подчеркнул значение среднего медперсонала для медицины

Средний медицинский персонал играет ключевую роль в здравоохранении, являясь важным звеном в оказании медицинской помощи.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на встрече с выпускниками Бакинского медицинского колледжа номер 1.

"Молодые люди, выбравшие эту благородную профессию, вступают на этот путь с желанием помогать людям сохранить свое здоровье. С сегодняшнего дня выпускники присоединяются к почетной и ответственной миссии во имя здорового будущего Азербайджана. Их профессионализм будет способствовать развитию отечественного здравоохранения", - добавил Т.Мусаев.