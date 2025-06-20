Названа причина войны Израиля с Ираном

Израиль начал войну с Ираном из-за получения разведывательных данных о встрече иранских ученых-ядерщиков с командованием ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), на которой обсуждалось создание ракеты с ядерной боеголовкой.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Economist.

Также в Израиле якобы получили данные о том, что Израиль скрыл некоторое количество ядерного материала с неясным уровнем обогащения от экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Отмечается, что достоверность этих сведений является спорной.

По данным источников издания, в Западном Иерусалиме полученные данные посчитали признаком того, что Иран достиг "точки невозврата" в подготовке создания ядерного оружия. При этом, как сообщает The Economist, в Иране еще шесть лет назад могли создать секретную группу по обеспечению ускоренного создания ядерного оружия в случае необходимости. Сообщается, что этим досье Израиль поделился с западными странами после начала атаки на Иран.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.