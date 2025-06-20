Новшество в Telegram

В бета-версии Telegram 11.13 для iOS в сборке 30945 появилась новая функция, позволяющая создавать списки задач.

Как передает Day.Az, нововведение было замечено Telegram-каналом Beta Info.

Список задач можно составлять в личных чатах и групповых переписках. Каждый список может включать до 30 пунктов. При размещении в группе автор списка может разрешить другим участникам добавлять новые задачи, а также отмечать пункты как выполненные. В таком случае рядом с выполненной задачей будет отображаться аватар выполнившего ее пользователя.

Функция находится на этапе тестирования и может быть изменена к моменту релиза финальной версии.

Когда списки задач появятся в бета-версии Telegram для Android, неизвестно. Неизвестным остается и срок реализации функции в стабильной версии мессенджера на всех возможных платформах.

Многие пользователи используют чат "Избранное" в качестве заметок. Сейчас, чтобы вычеркнуть выполненную задачу, приходится редактировать сообщение и использовать соответствующее форматирование текста. С обновлением этот процесс станет проще - достаточно будет поставить галочку.

Ранее мы сообщали, что в этой стране запретили работу Telegram.