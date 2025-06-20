В Азербайджане начался суд над вице-президентом французской компании

В Баку начался суд над задержанным Службой государственной безопасности (СГБ) в Азербайджане вице-президентом известной французской компании SAUR, гражданином Франции марокканского происхождения Анассом Дерразом, обвиняемым в получении взятки в крупном размере и других преступлениях.

Как передает Day.Az, на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Фарида Намазова Анасс Дерраз был обеспечен переводчиками на английский и французский языки.

Затем были уточнены анкетные данные обвиняемого. Выяснилось, что Анасс Дерраз родился в марокканском городе Касабланка, имеет гражданство как Франции, так и Марокко, женат, отец двоих несовершеннолетних детей. Он является вице-президентом международной компании SAUR, зарегистрированной в Дубае.

Далее на суде была вынесена на обсуждение передача дела к рассмотрению.

Дерраз попросил отложить процесс: "Прошу прекратить уголовное дело и вернуть его на предварительное расследование, так как уже одиннадцать месяцев я нахожусь вдали от своих детей и хочу вернуться в свою страну".

Его адвокат ходатайствовал о удовлетворении этого прошения.

После совещания суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства и оставить без изменения меру пресечения в виде запрета на выезд.

Рассмотрение дела назначено на 3 июля.

Отметим, что Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики предъявила Анассу Дерразу обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретённого преступным путём, в особо крупном размере), а также 32.5 и 311.3.3 (получение взятки в особо крупном размере) УК АР.

Отметим, что в уголовном деле, расследуемом Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики, бывший глава Службы охраны президента Франции Александр Беналла и вице-президент французской компании SAUR, оборот которой составляет миллиарды долларов, Анасс Дерраз обвиняются в получении взяток в крупных размерах и совершении других преступных деяний в обмен на отмену в 2018 году международных санкций в отношении активов российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова.

Ранее в зарубежной и местной прессе были опубликованы статьи по этому делу, в которых говорилось, что французские чиновники требовали взятку у Фархада Ахмедова, а взамен обещали, что его роскошная яхта "Luna" будет освобождена из-под международного ареста, а сам он будет защищен от санкций.

Согласно информации, часть миллионов долларов взятки Ф. Ахмедов перевел на счет Анасса Дерраза в AL HILAL BANK и на счет Александра Беналлы в BANK OF AFRICA UNITED KINGDOM PLC SC PAR.

Дерраз привлечен к ответственности в Азербайджане и ему запрещен выезд из страны, а в отношении А. Беналлы подано ходатайство в Интерпол об объявлении в международный розыск.

После длительной процедуры Генеральный секретариат Интерпола признал обоснованным розыск гражданина Франции Александра Беналлы и в апреле 2025 года объявил его международный розыск по "Red Notice" ("красный бюллетень"), уведомив об этом все страны-члены организации.

Основанием для принятия решения послужило ходатайство, поданное в 2024 году по уголовному делу, расследуемому СГБ Азербайджана. Тот факт, что Интерпол объявил бывшего главу Службы охраны президента Франции А. Беналлу в международный розыск на основании самого серьезного правового основания - Red Notice ("красный бюллетень"), свидетельствует о наличии у СГБ неопровержимых и достоверных доказательств. "Красный бюллетень" подразумевает арест лица в стране, где он находится, и его выдачу в страну, объявившую его розыск. Известно, что Александр Беналла в настоящее время вовлечен в процесс экстрадиции в третьей стране, где он находится.