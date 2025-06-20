Законодательство о представительстве Президента Азербайджана в Нахчыванской АР включено в Конституцию АР
Законодательство О полномочном представительстве Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике будет отражено в Конституции Нахчыванской АР.
Как передает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики".
Согласно документу, полномочное представительство Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике является исполнительным органом на территории Нахчыванской АР, исполняющим обязанности, установленные Президентом Азербайджанской Республики.
Полномочное представительство Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР возглавляет полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Азербайджанской Республики и подчиняющийся непосредственно Президенту Азербайджанской Республики.
Полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР осуществляет полномочия, определенные Президентом Азербайджанской Республики.
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