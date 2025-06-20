https://news.day.az/society/1762027.html К сведению пенсионеров - Выплаты за июнь... 21 июня в Азербайджане планируется завершить выплату пенсий в полном объеме. Об этом сообщает Государственный фонд социальной защиты населения, передает Day.Az. Было отмечено, что завтра пенсии будут выплачены и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.
К сведению пенсионеров - Выплаты за июнь...
21 июня в Азербайджане планируется завершить выплату пенсий в полном объеме.
Об этом сообщает Государственный фонд социальной защиты населения, передает Day.Az.
Было отмечено, что завтра пенсии будут выплачены и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.
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