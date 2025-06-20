К сведению пенсионеров

21 июня в Азербайджане планируется завершить выплату пенсий в полном объеме.

Об этом сообщает Государственный фонд социальной защиты населения, передает Day.Az.

Было отмечено, что завтра пенсии будут выплачены и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.