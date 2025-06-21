Американские военные самолеты переброшены в район Персидского залива

Соединенные Штаты направили в сторону Персидского залива два военно-транспортных самолета модели Lockheed C-5M Super Galaxy, которые были зафиксированы у границ Египта, Саудовской Аравии и Кувейта вблизи от Ирана.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

В настоящее время один из самолетов, под номером RCH1880, взлетевший из неназванного пункта, прилетел в турецкий город Адана. Борт находился в полете 4 часа 26 минут.

Другое воздушное судно с бортовым номером RCH2097 вылетело 19 июня с итальянской авиабазы США Авиано. Самолет совершил маневр над территорией Саудовской Аравии, а также пролетел над территорией Египта. Отмечается, что позже судно вернулось на авиабазу вылета.