Израиль пригрозил "Хезболлах"

Израильский министр обороны Исраэль Кац предостерег ливанскую шиитскую организацию "Хезболлах" от каких-либо враждебных действий против его страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, если "Хезболлах" поддержит Иран, она может быть уничтожена, пригрозил он.

"Генеральный секретарь "Хезболлах" [Наим Касем] не извлекает уроков из того, что стало с его предшественниками, и угрожает действиями против Израиля по приказам иранского диктатора. Я советую ливанскому сателлиту быть осторожным и понимать, что Израиль потерял терпение по отношению к террористам, которые ему угрожают. Если будет терроризм, не будет "Хезболлах", - написал Кац в X.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.