Бавария вышла в плей-офф КЧМ-2025

Мюнхенская "Бавария" досрочно, за тур до окончания группового этапа, обеспечила себе выход в 1/8 финала на КЧМ-2025, который проходит в эти дни в США.

Как передает Day.Az, в ночь с 20 на 21 июня немецкий клуб обыграл в матче 2-го тура аргентинский "Бока Хуниорс" (2:1), что позволило ему набрать шесть очков и выйти в лидеры группы C. Ранее в 1-м туре мюнхенцы разгромили со счётом 10:0 новозеландский "Окленд Сити".

На втором месте по итогам двух туров находится лиссабонская "Бенфика", в активе которой четыре очка. Третью строчку таблицы занимает "Бока Хуниорс" - у аргентинцев одно очко, и они уже не смогут за оставшийся тур догнать "Баварию". На последнем месте остаётся "Окленд Сити", у которого нет ни набранных очков, ни забитых голов (разница мячей в двух матчах 0:16).

Ранее мы сообщали, что азербайджанский вратарь присоединится к тренировкам "Барселоны".