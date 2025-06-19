https://news.day.az/sport/1761727.html Азербайджанский вратарь присоединится к тренировкам "Барселоны" Бывший игрок сборной Азербайджана по футболу U-21 Эльдар Тагизаде вернулся в Испанию. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, молодой вратарь вернулся в состав второй команды "Барселоны" и присоединится к тренировкам. Он покинул "Туделано", куда был отдан в аренду в начале сезона.
Азербайджанский вратарь присоединится к тренировкам "Барселоны"
Бывший игрок сборной Азербайджана по футболу U-21 Эльдар Тагизаде вернулся в Испанию.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, молодой вратарь вернулся в состав второй команды "Барселоны" и присоединится к тренировкам.
Он покинул "Туделано", куда был отдан в аренду в начале сезона.
22-летний вратарь также может начать новый сезон в составе второй команды "Барселоны".
Тагизаде примет участие в летних сборах команды. Сборы второй команды "Барселоны" пройдут в начале июля.
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