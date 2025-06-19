Азербайджанский вратарь присоединится к тренировкам "Барселоны"

Бывший игрок сборной Азербайджана по футболу U-21 Эльдар Тагизаде вернулся в Испанию.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, молодой вратарь вернулся в состав второй команды "Барселоны" и присоединится к тренировкам.

Он покинул "Туделано", куда был отдан в аренду в начале сезона.

22-летний вратарь также может начать новый сезон в составе второй команды "Барселоны".

Тагизаде примет участие в летних сборах команды. Сборы второй команды "Барселоны" пройдут в начале июля.