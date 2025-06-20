Прокуроры трех бакинских районов переизбраны на второй срок

Прокуроры трех районов Баку назначены на второй срок полномочий.

Как передает Day.Az, генеральный прокурор Кямран Алиев подписал соответствующие приказы в связи с назначениями.

Согласно приказам, Гасан Ханафиев был вновь назначен прокурором Насиминского, Хидаят Нуралибеков - Наримановского и Рашид Махмудов - Сураханского районов.