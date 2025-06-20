https://news.day.az/society/1762054.html Прокуроры трех бакинских районов переизбраны на второй срок Прокуроры трех районов Баку назначены на второй срок полномочий. Как передает Day.Az, генеральный прокурор Кямран Алиев подписал соответствующие приказы в связи с назначениями. Согласно приказам, Гасан Ханафиев был вновь назначен прокурором Насиминского, Хидаят Нуралибеков - Наримановского и Рашид Махмудов - Сураханского районов.
Прокуроры трех бакинских районов переизбраны на второй срок
Прокуроры трех районов Баку назначены на второй срок полномочий.
Как передает Day.Az, генеральный прокурор Кямран Алиев подписал соответствующие приказы в связи с назначениями.
Согласно приказам, Гасан Ханафиев был вновь назначен прокурором Насиминского, Хидаят Нуралибеков - Наримановского и Рашид Махмудов - Сураханского районов.
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