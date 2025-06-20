Азербайджанские морские порты фиксируют скачок транзитных перевозок
В январе-мае морскими портами Азербайджана были проведены погрузочно-разгрузочные работы в объеме 5,704 миллиона тонн.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Госкомстате.
Этот показатель на 128 тысяч тонн или на 2,3% больше, чем за тот же период прошлого года.
Согласно информации, транзитные грузы составили 4,663 миллиона тонн или 81,8% от общего объема грузов за отчетный период, что на 195,5 тысяч тонн или 4,4% больше, чем за первые пять месяцев 2024 года.
По состоянию на 1 июня 2025 года объем грузов, оставшихся в портах, составил 220,1 тысячи тонн.
За период количество пассажиров, перевезенных этим видом транспорта, сократилось на 4,6 процента по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составило 10,4 тысячи человек.
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