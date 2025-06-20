Азербайджанские морские порты фиксируют скачок транзитных перевозок

В январе-мае морскими портами Азербайджана были проведены погрузочно-разгрузочные работы в объеме 5,704 миллиона тонн.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Этот показатель на 128 тысяч тонн или на 2,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Согласно информации, транзитные грузы составили 4,663 миллиона тонн или 81,8% от общего объема грузов за отчетный период, что на 195,5 тысяч тонн или 4,4% больше, чем за первые пять месяцев 2024 года.

По состоянию на 1 июня 2025 года объем грузов, оставшихся в портах, составил 220,1 тысячи тонн.

За период количество пассажиров, перевезенных этим видом транспорта, сократилось на 4,6 процента по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составило 10,4 тысячи человек.