Вниманию желающих посетить пляжи:

МЧС обратилось к населению с призывом соблюдать правила безопасности на пляжах.

Day.Az делится информацией:

"С наступлением лета и потеплением одним из популярных мест для отдыха населения являются пляжи. Несмотря на проводимую Министерством чрезвычайных ситуаций массовую разъяснительную работу, с сожалением приходится констатировать, что несоблюдение правил безопасности некоторыми гражданами на данных территориях приводит к трагическим последствиям.

Учитывая вышеизложенное, Министерство чрезвычайных ситуаций обращается к населению с настоятельным призывом строго соблюдать правила безопасности на пляжах. Запрещается:

купаться в местах, не предназначенных для купания;

выходить за пределы обозначенных границ купальной зоны;

заходить в море при ветреной погоде;

ночевать на пляже;

находиться на пляже в состоянии алкогольного опьянения;

совершать грубые действия в воде;

ловить рыбу на пляже;

прибывать на пляж на лодках и маломерных судах, за исключением спасательной техники.

Помните:

дети не должны оставаться на пляже без присмотра, необходимо безоговорочно следовать предупреждающим знакам и указаниям спасателей;

опасно длительное нахождение под палящим солнцем и заход в воду после наступления сумерек.

Не забывайте: пренебрежение правилами - угроза жизни!

В случае опасности звоните по номеру 112!"