Ирак продлил запрет на полеты

Власти Ирака еще на сутки продлили запрет на полеты гражданских самолетов в своем пространстве.

Об этом сообщили в диспетчерской службе района полетной информации "Багдад", отвечающей за авиационный трафик над страной, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Воздушное пространство по-прежнему закрыто, запрет на полеты гражданских самолетов действует до 19:00 по всемирному координированному времени (23:00 Баку)", - сказал собеседник агентства. Таким образом, воздушное пространство, полеты в котором прекратили еще в ночь на 13 июня в связи с эскалацией ситуации в регионе, останется закрытым уже девятые сутки.