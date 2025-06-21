https://news.day.az/world/1762196.html Ирак продлил запрет на полеты Власти Ирака еще на сутки продлили запрет на полеты гражданских самолетов в своем пространстве. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации "Багдад", отвечающей за авиационный трафик над страной, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ирак продлил запрет на полеты
Власти Ирака еще на сутки продлили запрет на полеты гражданских самолетов в своем пространстве.
Об этом сообщили в диспетчерской службе района полетной информации "Багдад", отвечающей за авиационный трафик над страной, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Воздушное пространство по-прежнему закрыто, запрет на полеты гражданских самолетов действует до 19:00 по всемирному координированному времени (23:00 Баку)", - сказал собеседник агентства. Таким образом, воздушное пространство, полеты в котором прекратили еще в ночь на 13 июня в связи с эскалацией ситуации в регионе, останется закрытым уже девятые сутки.
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