Шестеро детей госпитализированы в Дании из-за отравления конфетами с ТГК

В датской провинции Северная Зеландия нескольких детей пришлось госпитализировать после того, как они съели желейные конфеты с, вероятно, каннабисом.

Как передает Day.Az со ссылкой на портал Ekstra Bladet, об этом сообщила полиция.

По данным правоохранителей, шестеро детей в возрасте от 6 до 12 лет нашли возле мусорных контейнеров спортивную сумку, в которой был пакет с желейными мишками. Некоторые из детей съели конфеты, которые, как оказалось, содержали тетрагидроканнабинол - психоактивное вещество, содержащееся в каннабисе. На место происшествия вызвали машины скорой помощи, нескольких детей доставили в больницу для обследования.

В полиции Северной Зеландии отказались уточнять, сколько именно детей пострадали и в каком состоянии они находятся. Правоохранители начали расследование по факту преступления против жизни и здоровья, но пока никого не задержали.

Ранее мы сообщали, что в Нидерландах ребёнок пострадал из-за мармелада с каннабисом.