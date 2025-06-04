В Нидерландах ребёнок пострадал из-за мармелада с каннабисом

В Нидерландах маленький ребенок впал в кому после употребления мармелада Haribo с каннабисом.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в медицинском центре подтвердила Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), передает NL Times.

Отмечается, что двое детей были доставлены в больницу в Алмело. Ребенок, который находился в тяжелом состоянии, был переведен в другую, более специализированную больницу.

До этого в Нидерландах в жевательных конфетах немецкой компании Haribo нашли каннабис. Компания сообщала, что в обороте находится продукция, употребление которой "может привести к проблемам со здоровьем, таким как головокружение".