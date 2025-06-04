https://news.day.az/world/1758003.html В Нидерландах ребёнок пострадал из-за мармелада с каннабисом В Нидерландах маленький ребенок впал в кому после употребления мармелада Haribo с каннабисом. Как передает Day.Az, об этом сообщили в медицинском центре подтвердила Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), передает NL Times. Отмечается, что двое детей были доставлены в больницу в Алмело.
В Нидерландах ребёнок пострадал из-за мармелада с каннабисом
В Нидерландах маленький ребенок впал в кому после употребления мармелада Haribo с каннабисом.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в медицинском центре подтвердила Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), передает NL Times.
Отмечается, что двое детей были доставлены в больницу в Алмело. Ребенок, который находился в тяжелом состоянии, был переведен в другую, более специализированную больницу.
До этого в Нидерландах в жевательных конфетах немецкой компании Haribo нашли каннабис. Компания сообщала, что в обороте находится продукция, употребление которой "может привести к проблемам со здоровьем, таким как головокружение".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре