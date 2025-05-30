В пакетах со сладостями Haribo нашли следы марихуаны

В нескольких пакетах с мармеладками Haribo в Нидерландах нашли следы присутствия каннабиса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на BBC, компания отзывает из продажи в Нидерландах всю партию этого вида сладостей.

Покупатели трех больших пакетов Haribo Happy Cola F!ZZ, в том числе несколько членов одной семьи, которые ели мармеладки из одного килограммового пакета, пожаловались, что им стало плохо.

Голландская служба контроля за качеством продовольственных товаров (NVWA) решила отправить сладости на анализ, в ходе которого выяснилось, что в сладостях присутствует небольшое количество каннабиса.

NVWA выпустила официальное предупреждение гражданам.

"Пока речь идет только о трех пакетах, но в качестве предосторожности Haribo отзывает всю соответствующую партию. Не ешьте эти сладости!" - говорится в предупреждении.

Предостережение касается только конкретного сорта и упаковки сладостей: килограммовые HARIBO Happy Cola F!ZZ со сроком годности до января 2026 года.