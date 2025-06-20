В Азербайджане резко ухудшится погода

С 21 по 24 июня в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются переменные дожди с грозами.

Как сообщает Day.Az, информацию распространила Национальная гидрометеорологическая служба.

В отдельных местах проливные дожди, возможен град.

В связи с ожидаемыми осадками в реках повысится водность, В некоторых реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные паводки и сели.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az