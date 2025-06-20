https://news.day.az/society/1762105.html В Азербайджане резко ухудшится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ С 21 по 24 июня в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются переменные дожди с грозами. Как сообщает Day.Az, информацию распространила Национальная гидрометеорологическая служба. В отдельных местах проливные дожди, возможен град.
В Азербайджане резко ухудшится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С 21 по 24 июня в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются переменные дожди с грозами.
Как сообщает Day.Az, информацию распространила Национальная гидрометеорологическая служба.
В отдельных местах проливные дожди, возможен град.
В связи с ожидаемыми осадками в реках повысится водность, В некоторых реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные паводки и сели.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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