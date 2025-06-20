Пашинян в мечети Султанахмед в Турции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках своего визита в Турцию побывал в знаменитой Голубой мечети (Султанахмед) в Стамбуле.

Как сообщает Day.Az, об этом он сообщил в Facebook, сопроводив запись коротким комментарием:

"Посетил Голубую мечеть в Стамбуле".

Отметим, что Пашинян прибыл в Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана..