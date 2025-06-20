https://news.day.az/world/1762187.html Пашинян в мечети Султанахмед в Турции - ВИДЕО Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках своего визита в Турцию побывал в знаменитой Голубой мечети (Султанахмед) в Стамбуле. Как сообщает Day.Az, об этом он сообщил в Facebook, сопроводив запись коротким комментарием: "Посетил Голубую мечеть в Стамбуле".
Пашинян в мечети Султанахмед в Турции - ВИДЕО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках своего визита в Турцию побывал в знаменитой Голубой мечети (Султанахмед) в Стамбуле.
Как сообщает Day.Az, об этом он сообщил в Facebook, сопроводив запись коротким комментарием:
"Посетил Голубую мечеть в Стамбуле".
Отметим, что Пашинян прибыл в Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана..
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре