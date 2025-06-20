https://news.day.az/world/1762145.html В Стамбуле прошла встреча Эрдогана с Пашиняном Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится с визитом в Турции.
В Стамбуле прошла встреча Эрдогана с Пашиняном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится с визитом в Турции.
Как передает Day.Az, президент Реджеп Тайип Эрдоган принял Никола Пашиняна в Рабочем офисе Администрации Президента Турции в Долмабахче в Стамбуле.
Отметим, что Турция разорвала дипломатические отношения с этой страной с 1993 года, после оккупации Арменией азербайджанских земель. Это первый за многие годы официальный визит из Армении в Турцию на уровне премьер-министра.
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