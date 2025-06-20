В Стамбуле прошла встреча Эрдогана с Пашиняном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится с визитом в Турции.

Как передает Day.Az, президент Реджеп Тайип Эрдоган принял Никола Пашиняна в Рабочем офисе Администрации Президента Турции в Долмабахче в Стамбуле.

Отметим, что Турция разорвала дипломатические отношения с этой страной с 1993 года, после оккупации Арменией азербайджанских земель. Это первый за многие годы официальный визит из Армении в Турцию на уровне премьер-министра.