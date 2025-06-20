Иностранные дипломаты посетили галерею Yurd в Лачине

В рамках визита в Лачин представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса посетили киностудию Hoçazfil и галерею Yurd.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, во время визита представители ознакомились в киностудии с различными макетами, использованными в фильмах.

В галерее Yurd гостям были представлены Карабахские ковры. Особый интерес вызвали ковры, сотканные в Лачине. Гостям наглядно продемонстрировали процесс ковроткачества, в том числе, как набрасываются петли.

Отметим, что в визите принимают участие послы, представители международных организаций, военные атташе - всего около 100 дипломатов.

Делегацию сопровождает помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

21 июня представители дипломатического корпуса отправятся в города Шуша и Агдам.