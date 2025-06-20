Азербайджан среди огня: фейки, война и баланс дипломатии

С самого начала горячей фазы конфликта между Израилем и Ираном мы видим и слышим фейковые новости о якобы причастности Азербайджана к израильской атаке на ИРИ. То, что некоторые иранские и армянские медиа и соцсети полны фейков, это было ожидаемо.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Честно говоря, я не удивлен. Мы знаем, что у нашей страны есть недоброжелатели, и сегодня многие из них хотели бы видеть Баку втянутым в конфликт, хотели бы разрушения отношений Азербайджана с соседями. Этой цели служит дезинформация, распространяемая определенными кругами. Но все понимают, что такие слухи не могут соответствовать действительности, хотя бы потому, что война идет возле наших границ, и Азербайджан более, чем кто-либо другой, заинтересован в скорейшем прекращении огня.

Не думаю, что распространяемые недругами фейки всерьез воспринимаются официальным Тегераном. Не сомневаюсь, что наши страны находятся в контакте, и все эти вопросы обсуждаются и выясняются.

Кстати, комиссия Милли Меджлиса по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами выступила с соответствующим заявлением. Проведенный анализ показал, что фейки распространяются посредством социальных медиаплатформ группами, действующими на территории соседних государств и служащими различным кругам и интересам. Самое печальное, что среди участников этих кампаний есть азербайджанцы, в том числе наши граждане.

Есть достаточно игроков, желающих видеть Азербайджан участником или объектом этого конфликта. Но они будут разочарованы, потому что выверенная внешняя политика Азербайджана всегда давала результаты и сегодня тоже даст результат, в чем можно не сомневаться. Официальный Баку отслеживает ситуацию и держит руку на пульсе. В то же время не делается никаких резких движений и резких заявлений. Это очень правильно. Делать поспешные выводы и поспешные шаги нельзя. Каждый должен понимать, что любой неверный шаг может только усложнить ситуацию, и если сегодняшний конфликт между Израилем и Ираном превратится в широкомасштабную войну, это ударит по всем.

Мне нравится, как держится наша страна, сохраняя нейтральность и спокойствие. В то же время, мы осуществляем гуманитарную миссию, помогая в эвакуации иностранных граждан, застигнутых в Иране войной. Это правильный шаг, как с точки зрения гуманизма, так и с точки зрения международных отношений.

Сбалансированный подход это то, что сегодня необходимо для сохранения стабильности региона.

Если говорить о позиции и дипломатии Баку, хотел бы обратить внимание на информацию, которая уже дважды за последние дни проходила в наших СМИ. Со ссылкой на свои источники, азербайджанские медиа сообщили, что Баку обратился к израильской стороне с просьбой не наносить удар по регионам Ирана, где проживают азербайджанцы. Официальных сообщений по этому поводу не было, но такой шаг был бы вполне в духе азербайджанской дипломатии. И что удивляет - уже находятся демагоги, которые критикуют Баку за заботу о соотечественниках.

Как известно, в Иране азербайджанцы составляют более 40 процентов населения. Проживают наши соотечественники в основном в северо-западных регионах страны, и туда тоже падают израильские ракеты.

Война это все же не бои без правил, у войны есть свои законы и правила, обозначенные в международном законодательстве. Но, приходится признать, что мало кто их соблюдает. Сколько войн было за последние десятилетия, и во время каждой страдало мирное население. Гибель мирного населения, а, тем более, массовая не делает чести даже тому, кто, вроде бы, прав. Невинные жертвы, разрушения городов и гражданских объектов меняют ситуацию, бьют по имиджу воюющих сторон, как бы они не старались оправдывать свои действия интересами безопасности или святой местью.

Азербайджан, в отличие от многих других, следовал правилам во время своей освободительной войны. Несмотря на то, что сотворили на наших землях оккупанты, наша армия не разрушала армянские населенные пункты, не обстреливала гражданские объекты и не уничтожала мирное население. Зарубежные военные эксперты отмечали, я помню, гуманизм азербайджанского солдата. Многие удивлялись тому, как аккуратно действует азербайджанская армия, освобождая свои города и села, разрушенные за годы оккупации до основания. Да, это нужно уметь. Это политика нашей страны. Вооруженным силам Верховным главнокомандующим была поставлена задача мстить только на поле боя. И так оно и должно быть.

Политика Азербайджана направлена на мир, стабильность и добрососедство в регионе. Знаете, у меня почему-то есть ощущение, что именно Баку может стать реальным посредником между воюющими сторонами. Обратите внимание, сколько объявилось желающих посредничать, многие предлагают свои услуги. Россия предложила посредничество, но тут нет логики, учитывая, что сама страна продолжает войну в Украине. Предложила посредничество Турция, тут логика, вроде, есть, но учитывая непростые отношения Анкары и Тель-Авива, сомневаюсь в эффективности такого посредничества. Посредничество США вообще только испортило бы дело, потому что Вашингтон однозначно занимает одну из сторон. Кроме того, все мы свидетели "успеха" посредничества Белого дома между Россией и Украиной.

Согласен - мир сошел с ума. В мире что-то происходит. Мы каждый день слышим негативные новости, и эти новости становятся все тревожнее и тревожнее. Быстро нарастает количество горячих точек на планете. Эти процессы уже принимают, я бы сказал, системный характер. Есть ощущение, что кто-то руководит этими процессами. Проще говоря - кто-то приготовил пороховые бочки, подвел к ним фитили и теперь по очереди подносит к фитилям огонь.

Что может остановить это безумие? Не представляю. Джин выпущен из бутылки, и загнать его обратно будет очень сложно. Задача человечества не создавать условия для Армагеддона, а стараться предотвратить его. Люди же делают все наоборот, усиленно приближая апокалипсис.

Спасти мир может только одно - если все, от кого что-то зависит, внезапно поумнеют и просветлеют, очнутся от взаимной ненависти и заглянут в будущее. О будущем должны думать все, в том числе те, кто рассчитывают выжить, закрывшись в своих бункерах.

Что касается Азербайджана, то в разговорах с людьми я всегда слышу одно и то же: вся надежда на Президента Ильхама Алиева. Люди уверены, что наш лидер сумеет отвести от страны любые угрозы. Мы расположены в очень сложном окружении. На днях видел в сети карту региона, на которой Южный Кавказ отмечен как единственный узкий коридор стабильности между конфликтными зонами на юге и на севере. Это так, в первую очередь благодаря политике Баку.

Народ надеется на прозорливость и мудрость Президента. Несмотря на то, что происходит у наших границ, люди спокойны, уверенные, что глава государства сумеет разрулить любую тревожную для страны ситуацию. Эта уверенность имеет под собой прочную основу. Президент не раз доказывал, что знает, что, как и когда нужно делать. К сожалению, не все лидеры стран одарены такой мудростью и политической дальновидностью.

Я всегда говорил и повторю: проблема нынешнего мира в дефиците мудрых лидеров. Политическая мудрость сегодня очень редко встречается среди мировых лидеров, конфликты разучились урегулировать, не доводя до горячей фазы. Хотя, как правило, всегда имеются возможности договориться. Есть ситуации, когда слова теряют смысл, как, например, было в случае карабахского конфликта. Но мы не можем себя ни в чем упрекнуть, так как на протяжении почти тридцати лет пытались не довести дело до войны. У Армении же не нашлось мудрого лидера, способного правильно оценить ситуацию.

Руководство Азербайджана, уверен, сейчас очень бдительно следит за происходящим вокруг нас и будет готово предотвратить возможные угрозы. Все структуры сейчас должны быть готовы к любому развитию ситуации - к гуманитарному, миграционному кризису в регионе, к военным случайностям. Не сомневаюсь, что работы идут во всех структурах, на всех уровнях. Просчитываются все варианты развития событий, в том числе самые негативные. В Нахчыване, например, насколько мне известно, очень внимательно следят за траекториями полетов ракет, которыми обмениваются конфликтующие стороны. Когда у границ происходит такое, никто из соседей не застрахован от случайностей.

Но будем надеяться на лучшее.

Лейла Таривердиева