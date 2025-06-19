Чем грозит миру затяжной ирано-израильский конфликт?

Подождем с прогнозами. На первых порах боевые действия между Израилем и Ираном интенсивны, и насколько их интенсивность сохранится, покажет время. Опираясь на заявления самих лидеров двух конфликтующих государств, видим, что с обеих сторон звучат предупреждения о том, что война может принять длительный характер.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог Ильгар Велизаде.

Если конфликт действительно затянется, появится угроза для всего региона, отметил политолог. Речь и о Ближнем Востоке, и о Южном Кавказе, и о Передней Азии, и о Центральной Азии, и о Каспийском регионе. Все сопредельные страны могут быть задеты конфронтацией между Ираном и Израилем, считает Велизаде.

"Что касается Южного Кавказа, то риски очевидны. В случае интенсификации ракетных обстрелов, возникнет угроза безопасности наших стран. Никто не может быть гарантирован от случайного прилета снаряда. Воздушное пространство Азербайджана и Армении примыкает к воздушному пространству Ирана. Никто не гарантирует, что не будет подвергнута обстрелам иранская инфраструктура на Каспии, что, конечно, заденет интересы сопредельных стран. Рискам могут подвергнуться расположенные вблизи наши нефтяные и газовые месторождения. Опять же, этого может и не произойти, но исключать ничего нельзя", - сказал политолог, добавив, что система противовоздушной обороны Азербайджана эффективна, что показала 44-дневная война.

Наш собеседник отметил, что в последнее время кто-то специально распускает слухи и муссирует фейки о якобы причастности Азербайджана к военным операциям Израиля. На этих слухах выстраивается целая "инфраструктура" противостояния Баку и Тегерана. Но у наших стран налажены постоянные и достаточно эффективные контакты на уровне военно-политического руководства, которые позволяют снижать риски от подобных провокаций, подчеркнул Велизаде.

По словам политолога, есть серьезная опасность, что развитие и затягивание конфликта приведет к ухудшению социально-политической ситуации в Иране, и в сторону наших границ хлынут потоки беженцев. Есть основания полагать, что значительный их поток направится в сторону Азербайджана и Турции. Во всяком случае, это можно говорить об этнических азербайджанцах, проживающих в северо-западных регионах Ирана. Это тоже риск, который нельзя полностью исключать, считает Велизаде.

"Есть и другие риски, которые достаточно четко просматриваются. Это риски для транспортных проектов, в частности для коридора Север-Юг, Есть вероятность, что развитие конфликта, обстрелы транспортной инфраструктуры Ирана негативно повлияют на реализацию проекта Север-Юг. Израиль обстреливает иранские аэропорты, нет гарантий, что не будут обстреливаться порты и железнодорожная инфраструктура.

Для стран Южного Кавказа Иран является торгово-экономическим партнером. Хотя доля его в обороте невелика, он присутствует как торговый партнер и инвестор. В ходе недавнего визита президента Масуда Пезешкиана в Баку рассматривались многие совместные проекты, инфраструктурные и инвестиционные. Эти проекты могут "просесть" в случае углубления и затягивания ирано-израильского конфликта.

В любом случае, война по соседству это плохо, каковы бы ни были ее причины и последствия. Нельзя полностью исключить риски для экологии региона - радиационное заражение из-за разрушения ядерных объектов Ирана. Считается, что риски тут минимальны, но в случае серьезных разрушений ядерной инфраструктуры Ирана будут поражены реакторы, и при неблагоприятной розе ветров, так или иначе будет задет наш регион", - сказал азербайджанский политолог.

Наш собеседник также коснулся ожиданий, касающихся темы Зангезурского коридора. Многие, отметил он, полагают, что в результате войны Иран ослабнет, что повлияет на его позицию по ряду принципиальных вопросов. В частности в отношении Зангезурского коридора. Но давайте говорить объективно - на сегодняшний день такой сценарий не может рассматриваться как очевидный и вероятный. Военные действия продолжаются, и еще неизвестно, как себя поведет Иран, какие практические шаги будет предпринимать в направлении корректировки своей внешней политики по отношению к нам и другим странам.

"Не стоит исключать, что позиция Ирана по Зангезурскому коридору смягчится. Но я не думаю, что на ситуацию влияет позиция Ирана. Влияет позиция Еревана. Если Армения примет условия Азербайджана и Турции, Зангезурский коридор, вне зависимости от того, чего хочет Иран, будет реализован, - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева