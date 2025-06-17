Ирано-израильская война и цены на нефть

Перекрытие Ормузского пролива была бы крайним шагом для Тегерана, и в логике сегодняшнего противостояния между Ираном и Израилем такое решение, насколько известно, не обсуждается. Это может быть сделано при разворачивании сценария морской или наземной операции против ИРИ.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт Каспийского института стратегических исследований (Москва) Александр Караваев, комментируя прогнозы относительно многократного взлета нефтяных котировок в случае перекрытия Ираном Ормузского пролива, что, по мнению ряда экспертов, может произойти в случае разрастания ирано-израильского конфликта.

По словам Караваева, примеры периодического перекрытия пролива, которые имели место в период ирано-иракской войны, были связаны с морскими военными действиями.

"Или же возьмем период иракского вторжения в Кувейт. Это был период ограниченного использования экспорта из Персидского залива в связи с тем, что Ирак наложил подобного рода ограничения. Длилось это несколько месяцев. И тогда стоимость нефти скакнула достаточно сильно - в несколько раз с того сравнительно небольшого уровня, который держался почти что на протяжении всего десятилетия ирано-иракского конфликта, когда цена не поднималась выше 30 долларов за баррель. То есть мы можем говорить, что ирано-иракская война никак не повлияла на нефтяные котировки, о чем многие аналитики и эксперты сегодня просто забывают. Им кажется, что, учитывая траффик через Ормузский пролив - а это около 20 процентов ежедневных мировых поставок нефти, - возникнет коллапс. В принципе, он может возникнуть, но даже в этом случае будет краткосрочным", - считает Караваев.

По мнению российского эксперта, подобная ситуация может возникнуть в совсем другой логике боевых действий, а не той, в которой конфликт развивается в настоящее время. О такой вероятности можно будет говорить только в том случае, если против Ирана начнется наземная операция с применением военно-морских сил, действиями коалиционных сил со стороны Персидского залива. Сейчас об этом речи нет, поэтому все это чисто гипотетические рассуждения.

Кроме того, подчеркнул наш собеседник, никаких очевидных положительных эффектов такая мера в нынешнее время не даст. Перекрывать Ормузский пролив придется выборочно, чтобы не задевать экономические интересы монархий залива, которые, пусть даже не в военном, а в декларативном плане поддержали Тегеран в нынешнем его противостоянии с Израилем. Все они уже осудили действия Израиля, отметил Караваев, напомнив, что в ирано-иракской войне 80-х годов монархии Персидского залива Иран не поддерживали.

"Нынешняя ситуация отличается от той, что была в 80-х годах, когда часть арабских стран выступила активно против Ирана, и отношения Тегерана со странами Персидского залива были более напряженными, чем сейчас. Предпринимать какие-то действия против экономических интересов монархий залива сегодня Тегеран будет с осторожностью. Иран не станет налагать полный запрет и перегораживать Ормузский пролив. К тому же, за прошедшие годы появилось больше игроков на нефтяном рынке, которые могут предоставить выпадающие объемы, если пролив все же будет заблокирован. Это я по поводу прогнозов о резком взлете цен на нефть, которые делают некоторые аналитики сегодня. Если гипотетически предположить, что Иран все же перекроет пролив, цены на нефть, конечно, изменятся, но я не верю в критические "свечки" и взлет цен в три-четыре раза. Это вряд ли. На мой взгляд, цены могут подняться в два, два с половиной раза, и на тот краткосрочный период, пока не будут выведены на рынок дополнительные объемы. В любом случае, все это будет смысл обсуждать, если Иран все-таки пойдет на перекрытие пролива. А я думаю, что этого не случится", - сказал Александр Караваев.

Лейла Таривердиева