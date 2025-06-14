От рейсов до радиации: как конфликт Ирана и Израиля бьёт по региональной стабильности

Война - это гибель людей, это разрушения. Это риски не только для самих Ирана и Израиля, но и для соседних государств. В том числе, конечно же, это большие риски и дополнительные проблемы для Южного Кавказа.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По его словам, в первую очередь проблемы сопряжены с функционированием коммуникаций. Отменены автобусные рейсы, отменяются все перевозки из иранских портов на Азербайджан, прекращены авиарейсы, проходившие через иранское воздушное пространство на Дубай, Саудовскую Аравию, само собой, остановлено авиасообщение с самими воюющими странами. Все это, отметил политолог, - дополнительные трудности для Азербайджана и других примыкающих к Ирану и Израилю государств.

"Помимо перечисленных рисков, есть и риски экологические. Удары, которым подвергается ядерная инфраструктура Ирана, может грозить, в том числе радиоактивным заражением территорий. Удары наносятся также по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, что может повлечь крупные пожары и выброс в атмосферу токсичных веществ. Все это происходит у наших границ, и мы не можем не принимать во внимание эти риски", - сказал Мусабеков.

Азербайджан, подчеркнул он, хотел бы, чтобы боевые столкновения завершились как можно скорее. Оба государства являются нашими партнерами, и видеть, что происходит сегодня, нам тяжело. Если бы у Азербайджана был хоть малейший шанс посодействовать прекращению боевых действий, он бы его использовал.

"Однако Азербайджан, как и любое соседствующее с конфликтующими сторонами государство, не желает быть вовлеченным в войну ни в какой форме. Наша страна неоднократно заявляла и подтверждает сегодня, что не предоставляет свою территорию кому-либо в военных целях. Сейчас через нашу территорию осуществляется эвакуация иностранных граждан, находившихся в Иране. Это гуманитарная задача, и Азербайджан ее приветствует. А во всех остальных случаях Баку, безусловно, будет последовательно не допускать вовлечения себя в войну между Израилем и Ираном", - подчеркнул Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева