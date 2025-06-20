https://news.day.az/world/1761988.html В Осетии трагически погиб азербайджанец В Республике Северная Осетия Российской Федерации скончался молодой азербайджанец, пострадавший в серьёзном ДТП. Как передаёт Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.az, инцидент произошёл вблизи города Моздок. Уточняется, что погибшим является житель Сальянского района Турал Агаларов. По факту ДТП полиция Северной Осетии проводит расследование.
В Осетии трагически погиб азербайджанец
В Республике Северная Осетия Российской Федерации скончался молодой азербайджанец, пострадавший в серьёзном ДТП.
Как передаёт Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.az, инцидент произошёл вблизи города Моздок.
Уточняется, что погибшим является житель Сальянского района Турал Агаларов.
По факту ДТП полиция Северной Осетии проводит расследование.
Сообщается, что Турал Агаларов поехал в Северную Осетию с целью трудоустройства.
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