Израильская ПВО "Барак" впервые уничтожила иранский дрон - ВИДЕО
Израильская армия впервые с помощью системы ПВО "Барак" обезвредила беспилотник, нарушивший пограничную полосу страны.
Как сообщает Day.Az, соответствующую информацию и кадры распространила пресс-служба Сил обороны Израиля.
Сообщается, что операции в указанном направлении будут продолжены.
В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.
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