https://news.day.az/world/1761907.html Ядерный реактор в Иране попал под удар Израиля Ядерный реактор и прилегающая инфраструктура в иранском Араке были повреждены в результате израильского удара. Как передает Day.Az, об этом видно со спутниковых снимков компании Maxar Technologies. Из снимков следует, что пробоина образовалась в куполе реактора, также пострадали несколько башен и другие объекты на территории комплекса.
Ядерный реактор в Иране попал под удар Израиля
Ядерный реактор и прилегающая инфраструктура в иранском Араке были повреждены в результате израильского удара.
Как передает Day.Az, об этом видно со спутниковых снимков компании Maxar Technologies.
Из снимков следует, что пробоина образовалась в куполе реактора, также пострадали несколько башен и другие объекты на территории комплекса. Факт удара подтвердили обе стороны конфликта.
Издание Axios со ссылкой на источники ранее сообщило, что США могут ударить мощнейшей неядерной бомбой в мире по иранскому ядерному объекту в Фордо.
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