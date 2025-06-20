Ядерный реактор в Иране попал под удар Израиля

Ядерный реактор и прилегающая инфраструктура в иранском Араке были повреждены в результате израильского удара.

Как передает Day.Az, об этом видно со спутниковых снимков компании Maxar Technologies.

Из снимков следует, что пробоина образовалась в куполе реактора, также пострадали несколько башен и другие объекты на территории комплекса. Факт удара подтвердили обе стороны конфликта.

Издание Axios со ссылкой на источники ранее сообщило, что США могут ударить мощнейшей неядерной бомбой в мире по иранскому ядерному объекту в Фордо.