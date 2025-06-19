Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в церемонии открытия "Азербайджанского квартала" в турецком Кахраманмараше

В эти минуты в турецком городе Кахраманмараш проходит церемония открытия "Азербайджанского квартала".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

На церемонии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Затем был показан видеоролик, посвященный "Азербайджанскому кварталу".

На мероприятии выступает Президент Азербайджанской Республики.

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