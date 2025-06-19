https://news.day.az/officialchronicle/1761791.html Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в церемонии открытия "Азербайджанского квартала" в турецком Кахраманмараше - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в церемонии открытия "Азербайджанского квартала" в турецком городе Кахраманмараш, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в церемонии открытия "Азербайджанского квартала" в турецком Кахраманмараше - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В эти минуты в турецком городе Кахраманмараш проходит церемония открытия "Азербайджанского квартала".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
На церемонии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.
Затем был показан видеоролик, посвященный "Азербайджанскому кварталу".
На мероприятии выступает Президент Азербайджанской Республики.
Новость обновляется
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