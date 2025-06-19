Сколько граждан Азербайджана обратились для пересечения иранской границы?

На основании обращений, поступающих в министерство иностранных дел Азербайджанской Республики, наше посольство в Исламской Республике Иран, а также в наше Генеральное консульство в городе Тебриз в связи с противостоянием между Израилем и Ираном, продолжается процесс выезда граждан нашей страны и иностранцев с территории Ирана.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, сообщает Day.Az.

Он отметил, что принимаются меры для получения соответствующих разрешений на пересечение сухопутной границы гражданами Азербайджанской Республики, а также гражданами других стран, желающими покинуть Иран.

"По данным на сегодняшний день, более 600 граждан Азербайджана обратились для пересечения границы, и 180 из них уже перешли на территорию Азербайджана. На данный момент заявки, поступившие из 77 стран, рассматриваются надлежащим образом и создаются условия для перехода граждан этих стран.

Министры иностранных дел России, Соединенного Королевства, Канады, Италии, а также многие страны на разных уровнях выразили Азербайджану глубокую благодарность за поддержку", - подчеркнул представитель МИД.