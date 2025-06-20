https://news.day.az/unusual/1762035.html В Китае придумали способ ездить по дорогам во время потопов - ВИДЕО В Китае создали машину-карету с огромными колесами, чтобы ездить на ней во время потопов. Как передает Day.Az, об этом пишет "КП - Дальний Восток" в своем Telegram-канале. "Мужчина "апгрейднул" свою машину, приделав к ней огромные колеса - теперь может с легкостью передвигаться по дорогам во время штормов.
В Китае придумали способ ездить по дорогам во время потопов - ВИДЕО
В Китае создали машину-карету с огромными колесами, чтобы ездить на ней во время потопов.
Как передает Day.Az, об этом пишет "КП - Дальний Восток" в своем Telegram-канале.
"Мужчина "апгрейднул" свою машину, приделав к ней огромные колеса - теперь может с легкостью передвигаться по дорогам во время штормов. Очень полезно, учитывая надвигающийся на Приморье циклон", - говорится в публикации.
На размещенных кадрах видно, как автомобиль преодолевает большие лужи на дороге.
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