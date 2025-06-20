В Китае придумали способ ездить по дорогам во время потопов

В Китае создали машину-карету с огромными колесами, чтобы ездить на ней во время потопов.

Как передает Day.Az, об этом пишет "КП - Дальний Восток" в своем Telegram-канале.

"Мужчина "апгрейднул" свою машину, приделав к ней огромные колеса - теперь может с легкостью передвигаться по дорогам во время штормов. Очень полезно, учитывая надвигающийся на Приморье циклон", - говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как автомобиль преодолевает большие лужи на дороге.

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