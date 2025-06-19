В российском городе из фуры выпали ящики с пивом

Ящики с пивом выпали из фуры в Казани.

Как передает Day.Az, часть бутылок разлилась, а уцелевшие банки начали собирать прохожие.

"Пивное море" очищали два "КАМАЗа" со щётками и другая спецтехника.

Не повезло водителю фуры: на него составили протоколы за нарушение правил перевозки и повреждение дороги.

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