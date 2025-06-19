https://news.day.az/world/1761855.html

В российском городе из фуры выпали ящики с пивом - ВИДЕО

Ящики с пивом выпали из фуры в Казани. Как передает Day.Az, часть бутылок разлилась, а уцелевшие банки начали собирать прохожие. "Пивное море" очищали два "КАМАЗа" со щётками и другая спецтехника. Не повезло водителю фуры: на него составили протоколы за нарушение правил перевозки и повреждение дороги.