https://news.day.az/world/1761619.html Молния ударила в шаге от женщины в Китае - ВИДЕО Молния ударила в дерево в шаге от китаянки, которая кормила свою собаку. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. К счастью женщина отделалась незначительными ожогами, собака не пострадала. Представляем вашему вниманию данное видео:
Молния ударила в шаге от женщины в Китае - ВИДЕО
Молния ударила в дерево в шаге от китаянки, которая кормила свою собаку.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
К счастью женщина отделалась незначительными ожогами, собака не пострадала.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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