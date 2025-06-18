Молния ударила в шаге от женщины в Китае

Молния ударила в дерево в шаге от китаянки, которая кормила свою собаку.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

К счастью женщина отделалась незначительными ожогами, собака не пострадала.

Представляем вашему вниманию данное видео: