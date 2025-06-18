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Молния ударила в шаге от женщины в Китае - ВИДЕО

Молния ударила в дерево в шаге от китаянки, которая кормила свою собаку. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. К счастью женщина отделалась незначительными ожогами, собака не пострадала. Представляем вашему вниманию данное видео: