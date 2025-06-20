Баку и Ташкент планируют увеличить торговлю до 1 миллиарда долларов

Азербайджан и Узбекистан планируют увеличить торговый оборот до 1 миллиарда долларов к 2030 году.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе III межрегионального форума Азербайджан - Узбекистан в Баку.

По словам министра, на сегодняшней встрече министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов предложил обозначить в качестве целевого ориентира достижение определённого объёма товарооборота в долларах США к 2030 году. Это предложение было поддержано.

"За первые пять месяцев текущего года объем двустороннего товарооборота составил более 200 миллионов долларов США. Для сравнения, это примерно в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года",- сказал М.Джаббаров.

По словам министра, вполне вероятным представляется достижение цели по ежегодному росту товарооборота на 30% и выше.

М. Джаббаров подчеркнул, что успешная реализация данного предложения будет зависеть от уровня наполненности двустороннего сотрудничества не только в торговле, но и в совместных инвестиционных и индустриальных проектах.