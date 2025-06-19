https://news.day.az/world/1761841.html

Израиль обвинил Иран в использовании запрещенных боеприпасов

Иран впервые с начала военного конфликта с Израилем использовал ракету с кассетным боеприпасом. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба израильского министерства иностранных дел. "Сегодня Иран впервые атаковал израильские города ракетой с кассетным боеприпасом", - говорится в публикации.