https://news.day.az/society/1761847.html В Баку назначен новый прокурор Прокурор Хатаинского района Баку назначен на второй срок полномочий. Как передает Day.Az, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Кямран Алиев. Согласно документу, Сардар Иманов назначен на должность прокурора Хатаинского района на второй срок полномочий.
В Баку назначен новый прокурор
Прокурор Хатаинского района Баку назначен на второй срок полномочий.
Как передает Day.Az, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Кямран Алиев.
Согласно документу, Сардар Иманов назначен на должность прокурора Хатаинского района на второй срок полномочий.
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