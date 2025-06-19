Давид Манукян дал показания в суде по делу об установке мин на азербайджанских территориях

В ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде 19 июня обвиняемый Давид Манукян ответил на вопросы прокурора, защищающего государственное обвинение, касательно установки мин на территориях Азербайджана в период их оккупации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гражданин Армении Давид Манукян, служивший в вооруженных силах Армении, сказал, отвечая на вопросы прокурора: "В условно мирные периоды, когда я был командиром воинской части, случаи, связанные с минами (установка мин - ред.), имели место. Хотя и не столь масштабные, но они имели место. Были даны очень четкие указания относительно хранения формуляров и карт. Перед каждой операцией по установке мин вышестоящее командование отдавало приказ".

По его словам, в приказах четко было прописано, сколько должно быть изготовлено экземпляров формуляров минных полей, сколько карт, схем. Д.Манукян сказал: "Там указываются адреса, на какой адрес что будет отправлено. Мы также действовали в соответствии с пунктами, упомянутыми в приказе".

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.