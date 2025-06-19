Иран и США провели прямые переговоры.

Как передает Day.Az, об этом сообщают Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, глава МИД Ирана Аббас Аракчи несколько раз после начала боевых действий говорил по телефону со специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.

По данным агентства, целью этих контактов был поиск дипломатического решения возникшего кризиса.

Аракчи заявил Уиткоффу, что Иран не возобновит переговоры по ядерной программе до прекращения израильских атак. При этом, по словам одного из собеседников агентства, Аракчи намекнул на возможность уступок со стороны Ирана в ядерной сфере, если США окажут давление на Израиль.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.