Иран атаковал израильские военные объекты более 100 видами дронов

Иран нанес новую серию ударов по территории Израиля, атаковав ракетами и беспилотниками военные объекты в Тель-Авиве и Хайфе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

"Началась новая волна комбинированных атак ракетами и беспилотниками на объекты военной промышленности в Хайфе и Тель-Авиве. Число ракетных ударов по военной инфраструктуре и объектам оборонной промышленности растет", - указано в заявлении.

Отмечается также, что Иран использовал более 100 видов беспилотников для нанесения ударов по израильским военным объектам в четверг.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.