В Азербайджане ликвидировали крупную аварию на водопроводе

Завершены работы по ликвидации последствий аварии, произошедшей на 228-м км водопровода Огуз-Габала-Баку.

Об этом сообщили Day.Az в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.

Сообщается, что начался процесс закачки воды в водопроводную линию.