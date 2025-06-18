https://news.day.az/society/1761571.html

В Азербайджане ликвидировали крупную аварию на водопроводе

Завершены работы по ликвидации последствий аварии, произошедшей на 228-м км водопровода Огуз-Габала-Баку. Об этом сообщили Day.Az в Объединенной службе водоснабжения крупных городов. Сообщается, что начался процесс закачки воды в водопроводную линию.