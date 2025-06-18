https://news.day.az/society/1761571.html В Азербайджане ликвидировали крупную аварию на водопроводе Завершены работы по ликвидации последствий аварии, произошедшей на 228-м км водопровода Огуз-Габала-Баку. Об этом сообщили Day.Az в Объединенной службе водоснабжения крупных городов. Сообщается, что начался процесс закачки воды в водопроводную линию.
В Азербайджане ликвидировали крупную аварию на водопроводе
Завершены работы по ликвидации последствий аварии, произошедшей на 228-м км водопровода Огуз-Габала-Баку.
Об этом сообщили Day.Az в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.
Сообщается, что начался процесс закачки воды в водопроводную линию.
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