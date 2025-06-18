Волоконно-оптический кабель через Каспий

Совместный проект Казахстана и Азербайджана строительства волоконно-оптической линии связи (FOCL) - "Цифровой Шелковый путь" - будет критически важным для экономической модернизации и цифровой трансформации обеих стран.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном докладе Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) и Института развития и дипломатии (IDD) при Университете ADA.

По данным экспертов, FOCL позволит "диверсифицировать телекоммуникационные маршруты, обеспечить избыточность и устойчивость сетей, снизить задержки, а также увеличить пропускную способность в целях поддержки цифровых экономик Казахстана и Азербайджана". Реализация проекта "создаст условия для расширения таких отраслей, как финтех, облачные вычисления и искусственный интеллект".

Особое значение при этом будет иметь Свободная экономическая зона "Алят" (AFEZ) вблизи Международного морского торгового порта Баку, а также свободные экономические зоны Казахстана, которые могут сыграть ключевую роль в реализации проекта.

Строительство FOCL запланировано на 2025 год. Протяженность кабеля составит около 380 километров, а пропускная способность - до 400 терабит в секунду. Общий объем инвестиций в проект предварительно оценивается в более чем 50 миллионов долларов.

В докладе подчеркивается, что "крайне важно обеспечить своевременную реализацию проекта, учитывая, что ранее его уже неоднократно откладывали". Ожидается, что успешное завершение строительства FOCL окажет мультипликативный эффект на экономический рост обеих стран и повысит эффективность других совместных инициатив.