В Британии заговорили о грядущем перевороте в НАТО

Европейские страны должны рассмотреть вариант отправки военных НАТО в Украину без поддержки США. Об этом пишет британская газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Европейские лидеры должны понять, что их дни сочтены. <...> Они должны взять НАТО под свой контроль ради собственных интересов", - говорится в публикации.

Обозреватель обратил внимание на то, что США готовят свою армию для противостояния Китаю. Он считает, что в связи с этим Европе надо готовиться ко дню, когда ей придется действовать без помощи Соединенных Штатов. Такое развитие событий, по мнению автора статьи, возможно после прекращения боевых действий в Украине и последующей отправки туда западных сил или перекрытия воздушного пространства и морских путей страны.