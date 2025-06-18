Президент Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, дорогой брат.

От имени народа Пакистана и от себя лично передаю Вашему превосходительству и братскому народу Азербайджана самые теплые поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

Пакистан и Азербайджан связывают близкие братские отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и общем видении мира и процветания. Вызывает удовлетворение, что за последние несколько лет наши двусторонние отношения значительно углубились благодаря частым визитам на высоком уровне и плодотворному сотрудничеству во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Уверен, что этот мощный темп развития нашего партнерства продолжит приносить долгосрочные выгоды нашим народам. Пакистан твердо привержен тесному взаимодействию с Азербайджаном для достижения таких наших общих целей, как региональная связанность, экономический рост и стратегическое сотрудничество.

Пользуясь случаем, передаю Вам самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и счастья, а дружественному народу Азербайджана - постоянного прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".