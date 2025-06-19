Sony подтвердила разработку PlayStation 6

Sony подтвердила разработку новой консоли PlayStation. Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нисино, отвечая на вопросы инвесторов, отметил, что физические консоли остаются важной частью игровой экосистемы компании.

Как передает Day.Az, разработка консоли нового поколения находится в процессе.

Нисино указал, что с эпохи PlayStation 3 компания инвестирует в развитие облачных технологий. Большинство игроков продолжают использовать физические устройства. Подробной информации о характеристиках новой консоли пока нет. Он добавил, что будущее платформы является приоритетным направлением для Sony. По его словам, консольный бизнес представляет собой многофункциональную платформу с развитой экосистемой, объединяющей пользователей PlayStation 4 и PlayStation 5.

Ранее сообщалось, что работы над PlayStation 6 начались в 2022 году, когда AMD начала поиск инженеров для проекта. В 2024 году появились данные о разработке двух различных SoC, один из которых может быть предназначен для портативной консоли. Предполагаемый период выпуска PS6 - 2027-2028 годы. Шухей Йошида ранее упоминал, что более вероятным временем анонса является 2028 год. Witcher 4, который CD Projekt Red планирует выпустить в тот же период, может стать одной из первых игр для новой консоли.

Согласно доступной информации, PS6 будет оснащена процессором AMD с архитектурой Zen 5, совместимым с технологией кэша X3D. Это решение предполагает использование 3D-стековой памяти. Также утверждается, что графическая подсистема получит архитектуру UDNA, созданную специально для консолей. По сравнению с RDNA, используемой в PS5, новая архитектура обещает улучшения в производительности трассировки лучей и энергоэффективности.