https://news.day.az/politics/1761404.html Десятки итальянцев эвакуировались в Азербайджан из Ирана Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 29 граждан Италии. Как передает Day.Az, об этом в своем профиле в соцсети Х сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни. "29 наших соотечественников покинули Иран после долгого путешествия по суше в Азербайджан.
Десятки итальянцев эвакуировались в Азербайджан из Ирана
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 29 граждан Италии.
Как передает Day.Az, об этом в своем профиле в соцсети Х сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.
"29 наших соотечественников покинули Иран после долгого путешествия по суше в Азербайджан. Спасибо нашим посольствам в Тегеране и Баку, кризисному отделу Farnesina за проделанную исключительную работу. Мы продолжаем работать над обеспечением безопасности итальянцев, находящихся в регионе, которые никогда не будут лишены нашей полной поддержки", - написал Таяни.
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