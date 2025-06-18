Десятки итальянцев эвакуировались в Азербайджан из Ирана

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 29 граждан Италии.

Как передает Day.Az, об этом в своем профиле в соцсети Х сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

"29 наших соотечественников покинули Иран после долгого путешествия по суше в Азербайджан. Спасибо нашим посольствам в Тегеране и Баку, кризисному отделу Farnesina за проделанную исключительную работу. Мы продолжаем работать над обеспечением безопасности итальянцев, находящихся в регионе, которые никогда не будут лишены нашей полной поддержки", - написал Таяни.