Самый посещаемый музей в мире перестал пускать туристов
Сотни туристов выстроились в очереди перед Лувром, который перестал пускать людей к экспонатам.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Associated Press News (AP).
По данным источника, самый посещаемый музей мира прекратил работу в понедельник из-за протеста сотрудников, которые объявили экстренное совещание старших должностных лиц. В итоге туристы с билетами на руках не смогли попасть внутрь.
Уточняется, что причиной забастовки персонала стал чрезмерный туризм.
Также структурно устарела и центральная стеклянная пирамида, открытая в 1989 году. В жаркие дни конструкция создает сильный парниковый эффект, однако реконструкция здания затягивалась из-за ремонта культурного центра Жоржа Помпиду, начавшегося в 2025 году.
Забастовка в Лувре произошла на следующий день после антитуристических протестов, охвативших Южную Европу. Тысячи жителей Испании вышли на улицы с водяными пистолетами и плакатами и призвали туристов возвращаться домой.
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