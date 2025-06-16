В Испании прошла массовая антитуристическая акция

Тысячи жителей европейской страны вышли на акцию протеста и призвали туристов возвращаться домой. Видео с места событий публикует издание Catalan News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источника, в Барселоне и в других популярных туристических городах Испании 15 июня прошла массовая антитуристическая акция с лозунгом "Туризм крадет наш хлеб, дома и будущее". Уточняется, что испанцы возненавидели гостей из других стран из-за жилищного кризиса, а также непристойного поведения путешественников.

На опубликованных в соцсетях кадрах люди несут плакаты с надписями "Еще одним туристом больше, одним соседом меньше" и "Турист, иди домой".

По сообщениям полиции, в митинге участвовали 600 человек, однако организаторы назвали цифру в три тысячи. Протесты состоялись на Ибице, в Пальме, Гранаде и Пиренеи, а также в столице Португалии Лиссабоне и в нескольких итальянских городах.