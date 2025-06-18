Студент третьего курса скончался в Хачмазе

Третьекурсник Хачмазского государственного центра профессионального образования Кянан Алипашаев скончался от болезни.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в образовательном учреждении.

Студент проходил обучение по специальности "Оператор токарных и фрезерных станков"..

По имеющимся данным, причиной его смерти стало заболевание.