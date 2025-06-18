https://news.day.az/society/1761312.html Студент третьего курса скончался в Хачмазе Третьекурсник Хачмазского государственного центра профессионального образования Кянан Алипашаев скончался от болезни. Как передает Day.Az, об этом сообщили в образовательном учреждении. Студент проходил обучение по специальности "Оператор токарных и фрезерных станков".. По имеющимся данным, причиной его смерти стало заболевание.
Студент третьего курса скончался в Хачмазе
Третьекурсник Хачмазского государственного центра профессионального образования Кянан Алипашаев скончался от болезни.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в образовательном учреждении.
Студент проходил обучение по специальности "Оператор токарных и фрезерных станков"..
По имеющимся данным, причиной его смерти стало заболевание.
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